Московский омбудсмен намерена повторно посетить в СИЗО украинских моряков

Московский омбудсмен Татьяна Потяева в грядущий вторник, 22 января, планирует посетить в СИЗО украинских моряков, которые были задержаны после того, как корабли нарушили в Керченском проливе границу РФ.

Татьяна Потяева намерена оценить текущую ситуацию. Она также отметила, что на днях делала запрос в СИЗО и через некоторое время ей сообщили, что раненые моряки получают все необходимое лечение в полном объеме и поправляются, передает сегодня РИА "Новости"

Отметим, что омбудсмен впервые встречалась с членами экипажа украинских судов 4 декабря прошлого года. Ни один из них не жаловался на условия содержания.