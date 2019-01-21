Пенсионерке грозит тюремное заключение за утаивание денег из банкомата

Денежный автомат долго подбирал какими купюрами выдать сорок тысяч рублей. В итоге владелица денег ушла. Сообщение о списании с банковского счета сорока тысяч рублей пришло к держательнице карты уже после того как она достаточно далеко отошла от аппарата. Вернувшись к ящику с деньгами, женщина обнаружила их отсутствие в нише для выдачи денег, и написала заявление в банк о случившемся, пишут «Аргументы недели-Крым».

Сотрудники банка по видео, которое записывает камера банкомата, увидели, что 40 000 забрала подошедшая следующей к устройству (вслед за пострадавшей) пожилая женщина, которая не желая расставаться со свалившимися на нее деньгами, утаила удачливое приобретение, которое, как оказалось позже, стало для нее очень неудачливым – ее нашли и обвиняют в присвоении чужих денег. 63-летней женщине грозит тюремное заключение.

Отправили ли на утилизацию банкомат, не сообщается.