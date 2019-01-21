ФСБ проверяет сообщения об угрозе взрывов в Магнитогорске

Управление ФСБ России по Челябинской области проверяет сообщения о возможных взрывах в Магнитогорске, поступившие жителям уральского города по электронной почте. Массовую рассылку писем об угрозе обсуждают сегодня с утра в социальных сетях.

В Магнитогорске из-за рассылки с угрозами эвакуировали школу

Одно из писем получила горбольница №1. В больницу прибыли экстренные службы - искали взрывное устройство.

Уральские СМИ пишут о проведении эвакуации в школах.

В пресс-службе управления ФСБ по Челябинской области сообщили, что информация об угрозах проверяется совместно с другими службами по ранее отработанному алгоритму.

Власти Магнитогорска призвали горожан не поддаваться на провокации. "В Магнитогорске участились случаи анонимной рассылки сообщений в виде спама, главная цель которых — дестабилизировать обстановку в городе и посеять панику среди жителей. Все службы Магнитогорска оперативно реагируют, проверяют и отрабатывают каждое сообщение",— сообщили в городской администрации.