«Слив» особого назначения: кто и зачем предрекает отставки высших чиновников

Сразу после новогодних каникул Telegram-каналы буквально захлестнула информация о возможных зачистках в губернаторском корпусе и высших эшелонах власти. В частности, речь идёт о фигуре председателя Верховного Суда Вячеслава Лебедева.

Похоже, авторами вбросов об активизации силовиков в нелёгком деле борьбы с коррупцией являются… Сами силовики, цель которых – напомнить президенту о «посадках». Видимо, искать другие варианты для безопасного транзита власти уже некогда.

9 января ведущие Telegram-каналы запустили на разные лады одну и ту же весть: 17 злостных губернаторов-коррупционеров сядут за решётку. Тем самым инициаторы вброса намекают, что долгий мораторий на неприкосновенность чиновников высшего звена закончен.

Всё в том же Telegram они напоминают, что уголовные производства были заблокированы с 2015 года. Тогда возобладали советники президента из либерального крыла – мол, надо сохранить стабильность и нечего будоражить народ. Но пенсионная реформа взбудоражила россиян до такой степени, что «посадки» взяточников-регионалов – это, пожалуй, предпоследнее средство, к которому власти придется прибегнуть.

А вот последним средством станет демонстрация, что неприкосновенных в России больше не существует вовсе. Кроме регионалов, на заклание (в кои веки справедливое!) готовится «крупная дичь». Информация об этом появилась буквально через пару дней после «губернаторского» вброса.

Авторы прочат крупные неприятности председателю Верховного Суда Вячеславу Лебедеву, который давно раздражает силовиков: «за 30 лет своего председательства в ВС он создал подконтрольную только ему систему судебных «решал», обеспечивающих «нужные» приговоры в интересах узких групп элиты или криминалитета».

Лебедеву припоминают последние резонансные дела – историю с оправданием бывшего заместителя главы Карелии Девлетхана Алиханова, обвинявшегося в масштабных махинациях с муниципальной недвижимостью в столице республики. Всплывают и другие претензии к Лебедеву, который «выступал главным действующим лицом в, мягко говоря, странных процессах: это и смягчение приговора «крестному отцу» Анапы Сергею Зиринову, и миллиардный распил на ГАС «Правосудие», и скандальное дело с хищением бюджетных денег, якобы потраченных на услуги переводчиков».

Не секрет, что Telegram нередко используется силовиками для «слива» нужной информации. Последние разоблачения, связанные с делом хакерской группы «Анонимный интернационал», более известной как «Шалтай-Болтай» (руководитель сети признал, что задачи ему ставили на Лубянке), это лишний раз подтверждают. Кстати, нанести информационный удар по главной фигуре, а потом перейти к окружению – тоже в стиле спецслужб.

Эта логика прослеживается и в истории с Вячеславом Лебедевым. Сначала ему припомнили Игоря Борисенко (экс-советник председателя Верховного Суда, по мнению следователей, участвовал в схемах по «крышеванию» ОПГ; в настоящее время скрывается за границей), а затем разгорелся скандал с назначением Анатолия Бондара председателем Второго кассационного суда общей юрисдикции, которому подчиняются суды города Москвы и ещё 8 регионов. Выходец из Краснодарского края, Бондар считается одним из ближайших конфидентов Лебедева.

Вот что пишут об этом человеке в Telegram: «В 2011 году он стал председателем Нижегородского областного суда, до этого ни дня не проработав судьей. За всю свою биографию рассмотрел 13 дел об административных правонарушениях. В 2009 году привлекался к ответственности судебным постановлением исправительного суда Княжества Монако».

Кроме того, анонимные источники рассказывают об огромных суммах, которые скопились на счетах Бондара и его семьи. Однако Высшая квалификационная коллегия судей решила, что эта информация не является компрометирующей, поэтому назначению препятствовать не стала.

Осведомлённость анонимов почти не оставляет сомнений – накопившимися вопросами в адрес главного судьи России займутся профессионалы. Силовики тем самым словно подчёркивают, что предстоящие «посадки» не будут исключительно показательным действом для публики.

Впрочем, мы ведь здесь не обзор Telegram-каналов пишем, а пытаемся понять, с какой целью будущие зачистки анонсируются силовиками столь агрессивно? Речь, очевидно, идёт не только о снятии негативных настроений в обществе. Люди в погонах ведут более утонченный диалог даже не с электоратом и не с элитами, а с самим верховным главнокомандующим. Силовой блок предлагает президенту свой вариант снятия опасной «турбулентности», в которую затягивает российское государство.

Их рецепт безопасного транзита власти сколь традиционный, столь и эффективный: «главком» должен только кивнуть – и «посадки» одёрнут и тоскующую под санкциями буржуазию, и зарвавшуюся номенклатуру. Удар по губернаторам-карманникам отрезвит своей массовостью, а первый крупный фигурант в лице председателя Верховного Суда поразит «уровнем досягаемости» возмездия. Судебная власть в условиях политического транзита – необходимое звено в пазле, который собирают силовики.

Население ждёт от власти сигналов, что общественный договор между властью и народом будет восстановлен. И если обеспечить резкий рост реальных доходов граждан не способен даже Путин, то вернуть веру в «справедливый Кремль» таким способом можно очень быстро.

Вероятно, силовики убеждены, что и военный блок руководства одобрит предложенную схему. Это прибавляет уверенности и объясняет энергичность Telegram-кампании, развёрнутой в первые рабочие дни нового года. Ну что ж… Товарищи офицеры как умеют, так и предлагают вернуть тезис «справедливая власть» в общество. Через посадки. Главное, чтобы они были справедливыми. Незамысловатую риторику народ им, несомненно, простит. А вот бездействие – нет.