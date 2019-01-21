Два брата 8 и 12 лет пропали в Набережных Челнах

Два несовершеннолетних мальчика - родные братья Святого и Ярослав пропали в Набережных Челнах.

Мама детей 20 января поздно вечером заявила об исчезновении сыновей в полицию. По словам женщины, 8 и 12-летний мальчики ушли из дома в 12 часов дня и больше о них ей ничего неизвестно. Дети не взяли с собой мобильных телефонов.

ПРИМЕТЫ Святогора: на вид около 8 лет, рост 140 см., худощавого телосложения, волосы светло-русые. БЫЛ ОДЕТ: черная шапка с надписью «Гучи», куртка коричнево-красная, джинсы бело-серые, кроссовки темно-серые.

ПРИМЕТЫ Ярослава: на вид около 12 лет, рост 150 см., худощавого телосложения, волосы светло-русые. БЫЛ ОДЕТ: черная шапка с надписью «Гучи», куркта-пуховик темно-синий, черные джинсы, сапоги дутики