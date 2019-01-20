По требованию Украины в Азербайджане заблокировали продажу мороженого из Крыма

Из торговых сетей Азербайджана будут изъяты пломбиры, выпущенные в Крыму, как нарушающие суверенитет Украины, пишут «Аргументы недели-Крым».

Продукция крымского производителя мороженого «Доброе» была замечена украинскими гражданами в Азербайджане и их возмутило, что Крым на этикетке приписан к России. Сопроводительная надпись гласила: Россия, Крым, село Доброе Симферопольского района.

Вопрос мороженого решался на уровне дипломатических представительств Украины и Азербайджана и, якобы, украинцы получили заверения, что продукция из Крыма будет изъята из оборота.

Дипломаты заявляли, что мороженное «Доброе» в торговых азербайджанских сетях противоречит официальной позиции Баку в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.