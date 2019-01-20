Сила цветов: в Нидерландах начался сезон тюльпанов

В Амстердаме открыт ежегодный сезон тюльпанов. В этом году праздник прошёл под названием "Сила цветов". Для мероприятия была выбрана центральная площадь Дам в столице страны.

Гостям Дня тюльпанов раздали более 200 тысяч цветов. Такое мероприятие проводится в Нидерландах уже в восьмой раз, сообщает ТАСС. Организаторы отмечают, что этот праздник - отличная возможность напомнить людям о том, что весна уже не за горами.

Также на Дне тюльпанов представили новый сорт цветов под названием "Квинти Трастфул". Нежно-розовые тюльпаны с бархатистыми лепестками названы в честь местной телеведущей и борца с раком молочной железы.