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Сила цветов: в Нидерландах начался сезон тюльпанов
20 января 2019, 14:06 [ «Аргументы Недели» ]
В Амстердаме открыт ежегодный сезон тюльпанов. В этом году праздник прошёл под названием "Сила цветов". Для мероприятия была выбрана центральная площадь Дам в столице страны.
Гостям Дня тюльпанов раздали более 200 тысяч цветов. Такое мероприятие проводится в Нидерландах уже в восьмой раз, сообщает ТАСС. Организаторы отмечают, что этот праздник - отличная возможность напомнить людям о том, что весна уже не за горами.
Также на Дне тюльпанов представили новый сорт цветов под названием "Квинти Трастфул". Нежно-розовые тюльпаны с бархатистыми лепестками названы в честь местной телеведущей и борца с раком молочной железы.
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