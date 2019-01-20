Медведь на Камчатке решил не впадать в спячку

На Камчатке обнаружили медведя, который не впал в спячку. Косолапый лакомится рыбкой и чувствует себя отлично. Сотрудники Кроноцкого заповедника окрестили его вторым Жруном.

Медведя заметили возле кордона "Озерной" на Курильском озере, сообщает Российская Газета. Животное питается неркой и впадать в спячку, судя по всему, не планирует. Сотрудники заповедника заверяют, что пока у медведя есть еда, ему ничего не грозит.

В интернете активно обсуждается бодрствующий мишка. Люди обсуждают его вкусовые пристрастия и переживают за здоровье косолапого.

"Пока есть корм, нет нужды идти в берлогу. Медведи и так спят, когда им это нужно. Рыба нерестится в Курильском озере до конца февраля-начала марта. Потом можно уже залечь в берлогу ненадолго и переходить на другие корма", - успокаивают всех неравнодушных специалисты.