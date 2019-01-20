//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//самое читаемое

1

Тайна «Суперджета», или история госизмены
2

Лидер ЛНР обозначил единственный способ прекратить гражданскую войну в Донбассе
3

Горьковский МХАТ без Татьяны Дорониной
4

Сколько получили бы пенсионеры в РФ, если разделить деньги, потраченные на яхты?
5

В аэропорту Шереметьево менялы валют совсем обнаглели

//Общество 13+

Медведь на Камчатке решил не впадать в спячку

20 января 2019, 12:22 [ «Аргументы Недели» ]

Медведь на Камчатке решил не впадать в спячку
фото: pixabay.com

На Камчатке обнаружили медведя, который не впал в спячку. Косолапый лакомится рыбкой и чувствует себя отлично. Сотрудники Кроноцкого заповедника окрестили его вторым Жруном.

Медведя заметили возле кордона "Озерной" на Курильском озере, сообщает Российская Газета. Животное питается неркой и впадать в спячку, судя по всему, не планирует. Сотрудники заповедника заверяют, что пока у медведя есть еда, ему ничего не грозит.

В интернете активно обсуждается бодрствующий мишка. Люди обсуждают его вкусовые пристрастия и переживают за здоровье косолапого.

"Пока есть корм, нет нужды идти в берлогу. Медведи и так спят, когда им это нужно. Рыба нерестится в Курильском озере до конца февраля-начала марта. Потом можно уже залечь в берлогу ненадолго и переходить на другие корма", - успокаивают всех неравнодушных специалисты.

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

АБ

//Новости СМИ2

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Общество

Жители Васильевского острова в Петербурге жалуются на вонь в своем районе

Жители Васильевского острова в Петербурге жалуются на вонь в своем районе

В Санкт-Петербурге жители Васильевского острова жалуются на вонь в своем районе. Петербуржцы из-за резкого неприятного запаха не могут находится в своих квартирах.

//Политика

Захарова прокомментировала слова Чубайса о "бедности российского населения"

Захарова прокомментировала слова Чубайса о "бедности российского населения"

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова обратилась к Анатолию Чубайсу с просьбой пояснить, почему, на его взгляд, значительная часть россиян в настоящий момент "живет бедно".

//В мире

В ДНР заявили, что Украина нарушает перемирие

В ДНР заявили, что Украина нарушает перемирие

В представительстве Донецкой Народной Республике в СЦКК сообщили, что вооруженные формирования Украины за последние сутки нарушили решим прекращения огня шесть раз.

//Происшествия

Полиция Парижа применила против протестующих слезоточивый газ

Полиция Парижа применила против протестующих слезоточивый газ

Французская полиция применила слезоточивый газ против митингующих "желтых жилетов" в ходе очередной акции протеста в Париже. Об этом в субботу, 19 января, сообщает РИА Новости.

//Политика

В Сети высмеяли фото Порошенко с деревенскими детьми

В Сети высмеяли фото Порошенко с деревенскими детьми

Фотография президента Украины Петра Порошенко с детьми стала объектом шуток. Совместный снимок с деревенскими ребятами, играющими в хоккей, размещен на странице лидера Незалежной в Facebook.

//Новости МирТесен



//Общество

Из-за повреждений в теплосети более 50 домов Барнаула остались без отопления

Из-за повреждений в теплосети более 50 домов Барнаула остались без отопления

Утром 20 января на одной из улиц Барнаула произошло повреждение теплосети, в результате чего без отопления остались 52 жилых многоквартирных дома, а также несколько соцучреждений.

//Здоровье

Вкусно или полезно: как насытиться вредной пищей и при этом не есть её

Вкусно или полезно: как насытиться вредной пищей и при этом не есть её

Учёные рассказали, что вместо того, чтобы есть вредную еду, достаточно её просто... понюхать! Если на протяжении определённого времени вдыхать запах вредной еды, то желание есть её пропадает.

//Спорт

Аршавин встретился с детьми от Барановской и сказал: "Мои клоны! Люблю вас"

Аршавин встретился с детьми от Барановской и сказал: "Мои клоны! Люблю вас"

Андрей Аршавин впервые после расставания с Юлией Барановской встретился с их общими детьми. Бывший нападающий "Зенита" сфотографировался с сыновьями и написал: "Мои клоны!!! Люблю вас!!!".

//Шоу-бизнес

Новая звездная пара в Голливуде.Начался роман между Брэдом Питтом и Шарлиз Терон

Новая звездная пара в Голливуде.Начался роман между Брэдом Питтом и Шарлиз Терон

В Голливуде начался очередной звёздный роман. Брэд Питт окончательно оправился после развода с Анджелиной Джоли и теперь встречается с моделью и актрисой Шарлиз Терон.

//Общество

Население Украины умирает быстрее, чем рождается

Население Украины умирает быстрее, чем рождается

Население Украины стремительно сокращается. Смертность в стране значительно превышает показатели рождаемости, подсчитали в Государственной службе статистики.

//Общество

В Ташкенте найдены утерянные при Сталине сокровища

В Ташкенте найдены утерянные при Сталине сокровища

Ученые Национального университета Узбекистана в ходе раскопок в подвале одного из старинных зданий в Ташкенте обнаружили сокровища, утерянные при Сталине. Одна из самых уникальных находок — австрийский микроскоп из золота.

//Новости партнеров

//В мире

Принцу Филиппу пришлось встретиться с полицией после нарушения ПДД

Принцу Филиппу пришлось встретиться с полицией после нарушения ПДД

Герцог Эдинбургский встретился с полицией Великобритании после недавнего ДТП. Супруг королевы Елизаветы II находился за рулём автомобиля без ремня безопасности, несмотря на недавнюю аварию.

//live

«Нам есть чему поучиться у других стран в борьбе с алкоголизмом»

«Нам есть чему поучиться у других стран в борьбе с алкоголизмом»

Главный нарколог Минздрава Евгений Брюн поддержал законопроект о продаже алкоголя и табака исключительно в специализированных магазинах. О том, когда начнут выздоравливать и наши граждане, размышляет Сергей КОЛЕСНИКОВ...

//В мире

Клинцевич ответил украинcкому политтехнологу, прогнозирующему войну с Россией

Клинцевич ответил украинcкому политтехнологу, прогнозирующему войну с Россией

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал предсказание украинского политтехнолога Дмитрия Раимова о возможной войне из-за "Северного потока-2".

//Политика

Секретный разведспутник США вывели на орбиту

Секретный разведспутник США вывели на орбиту

На орбиту Земли при помощи тяжёлой ракеты-носителя выведен американский секретный спутник Национального управления военно-космической разведки США KH-11 Key Hole «Замочная скважина».

//Шоу-бизнес

Певец Андрей Губин рассказал, что врачи махнули на его болезнь рукой

Певец Андрей Губин рассказал, что врачи махнули на его болезнь рукой

Исполнитель Андрей Губин впервые за несколько лет вышел в свет - принял участие в телепрограмме, посвященной звездам 90-х. Хиты Андрея Губина: "Мальчик-бродяга", "Милая моя", "Зима-холода", "Лиза".

//Общество

Медведь на Камчатке решил не впадать в спячку

Медведь на Камчатке решил не впадать в спячку

На Камчатке обнаружили медведя, который не впал в спячку. Косолапый лакомится рыбкой и чувствует себя отлично. Сотрудники Кроноцкого заповедника окрестили его вторым Жруном.

//Общество

Названа версия гибели двух летчиков из Су-34

Названа версия гибели двух летчиков из Су-34

Погибшие при столкновении военным самолетов Су-34 пилоты запутались в парашютах. В экстренных службах Сахалинской области рассказали о поисковых работах. Продолжаются поиски третьего пилота.

//В мире

В Эстонии предложили разместить ракеты, направленные на Петербург

В Эстонии предложили разместить ракеты, направленные на Петербург

Эстонский журналист Вахур Кооритс предложил разместить на территории Эстонии ракеты, способные поразить Санкт-Петербург. По его мнению, Эстонии необходимо иметь не только ракеты, но и приобрести военные корабли.

//Новости СМИ2

//Общество

Прошли похороны знаменитой старушки-путешественницы бабы Лены

Прошли похороны знаменитой старушки-путешественницы бабы Лены

Знаменитая на всю страну 91-летняя путешественница Елена Ерхова, известная в народе скорее как баба Лена, похоронена на Шинном кладбище в родном Красноярске. О смерти женщины рассказали её родные.

//Общество

Умер самый старый мужчина на планете

Умер самый старый мужчина на планете

В Японии умер самый старый мужчина в мире. Он занимал 30-е место в рейтинге самых старых людей планеты, при этом являясь старейшим мужчиной. В списке все места перед ним занимают женщины.

//Культура

Раймонд Паулс живет в Латвии, потому что работает

Раймонд Паулс живет в Латвии, потому что работает

Известный советский и латвийский музыкант Раймонд Паулс, который писал музыку для Аллы Пугачевой, Валерия Леонтьева, всю жизнь живет в Латвии и не собирается покидать свою родину.

//Общество

Локомотив столкнулся с легковушкой в Саратовской области

Локомотив столкнулся с легковушкой в Саратовской области

Нарушение правил дорожного движения привело к столкновению локомотива грузового поезда с легковым автомобилем на железнодорожном переезде. Пострадавшие госпитализированы.

//В мире

Украинский эксперт предсказал, что из-за "Северного потока-2" начнется война

Украинский эксперт предсказал, что из-за "Северного потока-2" начнется война

Украинский политтехнолог Дмитрий Раимов предположил, что из-за газопровода "Северный поток-2", которого так боятся власти Украины и США, может начаться настоящая война между Украиной и Россией.

//Шоу-бизнес

Макгрегор встретится на ринге с Серроне

Макгрегор встретится на ринге с Серроне

Ирландец Конор Макгрегор рассказал своим подписчикам в Twitter о том, что собирается встретиться на ринге с американцем Дональдом Серроне. У ирландского бойца это будет первый поединок после боя с Нурмагомедовым.

//Общество

Квартиру композитора Шостаковича выставили на продажу

Квартиру композитора Шостаковича выставили на продажу

В Петербурге продадут квартиру всемирно известного композитора Дмитрия Шостаковича. Со слов продавцов, именно в этих апартаментах музыкант написал знаменитую "Ленинградскую" симфонию.

//В мире

Евгений Мураев: для завершения конфликта в Донбассе нужна смена "идеологии"

Евгений Мураев: для завершения конфликта в Донбассе нужна смена "идеологии"

Один из кандидатов в президенты Украины Евгений Мураев заявил, что для завершения вооруженного конфликта в Донбассе необходима смена существующей в Украине "идеологии".

//Общество

В Мексике растет число жертв взрыва на трубопроводе

В Мексике растет число жертв взрыва на трубопроводе

В Мексике растет число жертв взрыва на трубопроводе, который произошел в штате Идальго, когда местные жители воровал топливо. Мощный взрыв и пожар произошли в пятницу, 18 января. Погибли 76 человек.

//Спорт

Фигуристка Елизавета Туктамышева может скоро закончить карьеру

Фигуристка Елизавета Туктамышева может скоро закончить карьеру

Фигуристка Елизавета Туктамышева может скоро закончить карьеру. Такое заявление сделала сама спортсменка в Инстаграм. Но Туктамышева заявила, что в следующем сезоне точно выйдет на лед.

//Шоу-бизнес

Андрей Губин сравнил концерты Бритни Спирс и "Отпетых мошенников"

Андрей Губин сравнил концерты Бритни Спирс и "Отпетых мошенников"

Музыкант, звезда 90-х Андрей Губин сравнил концерты американской поп-исполнительницы Бритни Спирс и российской группы "Отпетые мошенники". По признанию Губина, "Отпетые мошенники" - лучше Бритни.

//Политика

Зеленский нашёл лёгкий способ отказаться от российского бизнеса

Зеленский нашёл лёгкий способ отказаться от российского бизнеса

Владимир Зеленский, выступающий в качестве кандидата на пост президента Украины, собирается отказаться от своего участия в российском бизнесе. Решение проблемы оказалось проще, чем думалось на первый взгляд.

//Политика

Эстонский журналист призвал мешать российскому торговому флоту

Эстонский журналист призвал мешать российскому торговому флоту

Журналист из Эстонии Вахур Кооритс призвал разместить на территории своего государства оружее, способное нанести удар по Санкт-Петербургу. Также он рекомендовал создавать помехи в работе российского торгового флота.

//Политика

Трамп готов пойти на "разумный компромисс" с Конгрессом

Трамп готов пойти на "разумный компромисс" с Конгрессом

Дональд Трамп решил пойти на переговоры с членами Конгресса и предложил, на его взгляд, "разумный компромисс". Демократы отклонили предложение президента Соединённых Штатов.

//В мире

Латвия: православные отмечают праздник Крещения Господня

Латвия: православные отмечают праздник Крещения Господня

Сегодня, 19 января, православные Латвии отмечают один из главных христианских праздников – Крещение Иисуса Христа. Важной традицией, которая сопровождает праздник Крещения Господня, является освящение воды в память о том, что Иисус своим крещением освятил реку Иордан.

//Шоу-бизнес

Билан и Гагарина стали жертвами мошенников

Билан и Гагарина стали жертвами мошенников

Полина Гагарина и Дима Билан стали жертвами проходимцев. Как оказалось, мошенники за деньги приглашали поклонников сняться в клипе на их совместную песню. Об этом звезды сообщили в Instagram.

//Общество

В Госдуме отреагировали на заявление Филарета

В Госдуме отреагировали на заявление Филарета

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал сообщения о том, что экс-лидер одной из церковных структур Украины Филарет стал именовать себя Патриархом Киевским и всея Руси-Украины.

//Политика

"Правый сектор" пообещал Лукашенко военную поддержку

"Правый сектор" пообещал Лукашенко военную поддержку

Украинское праворадикальное движение "Правый сектор"* готово при необходимости воевать за президента Белоруссии. Об этом сообщается в субботу на официальном сайте данной организации.

//Метеоновости

В Москве вновь объявлен "желтый уровень" погодной опасности

В Москве вновь объявлен "желтый уровень" погодной опасности

В Москве и Московской области в субботу, 19 января, вновь объявили "желтый уровень". Погода в столице потенциально опасна из-за сильного ветра. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра.

//В мире

В Грузии американцы ведут тайную разработку биологического оружия

В Грузии американцы ведут тайную разработку биологического оружия

Генерал-майор И. Кириллов начальник войск радиационной, химической и биологической защиты РФ подтвердил, что в селе Алексеевка, недалеко от Тбилиси, американцы ведут тайную работу по созданию генетически выведенных вирусов.

//Общество

Рыбка на суде попросила прощения у Дерипаски

Рыбка на суде попросила прощения у Дерипаски

Анастасия Вашукевич, известная как Настя Рыбка, попросила прощения у бизнесмена Олега Дерипаски. Это произошло в Нагатинском суде перед рассмотрением ходатайства об избрании ей меры пресечения.

//История

Маршал Жуков послал генералиссимуса Сталина, и остался без награды

Маршал Жуков послал генералиссимуса Сталина, и остался без награды

У советского маршала Георгия Константиновича Жукова, оказывается, нет никакой награды за Московскую битву. Про спасителя столицы Советского Союза забыли?

//Общество

В Севастополе учеников заперли в актовом зале, чтобы "не болтались под ногами"

В Севастополе учеников заперли в актовом зале, чтобы "не болтались под ногами"

Накануне в севастопольской школе №15 для учеников 9-х классов устроили пробное тестирование. Педагоги позаботились о том, чтобы во время тренировки к сдаче экзамена, в учебном заведении царили мир и покой, поэтому решили перенести занятия на вторую смену.

//В мире

Трамп: "Мексика ничего не делает для остановки мигрантов"

Трамп: "Мексика ничего не делает для остановки мигрантов"

Президент США Дональд Трамп заявил, что власти Мексики не предпринимают абсолютно никаких мер, чтобы остановить "караваны мигрантов", которые направляются к американо-мексиканской границе.

//Общество

Сколько получили бы пенсионеры в РФ, если разделить деньги, потраченные на яхты?

Сколько получили бы пенсионеры в РФ, если разделить деньги, потраченные на яхты?

Сколько получили бы пенсионеры, если разделить все деньги, потраченные российским бизнесом на приобретение самолетов и яхт? Таким вопросом на своей странице в Facebook задался журналист Андрей Караулов.

//Общество

В башкирском городе Сибай люди месяц жалуются на удушающий запах серы и смог

В башкирском городе Сибай люди месяц жалуются на удушающий запах серы и смог

Жителям города Сибай в Башкирии начали выдавать средства защиты из-за удушающего запаха серы и смога. Люди страдают больше месяца. Зафиксировано превышение предельно ПДК вредных веществ в воздухе.

//Шоу-бизнес

Садальский назвал Галкина "полной бездарностью"

Садальский назвал Галкина "полной бездарностью"

Артист и блогер Станислав Садальский накануне стал гостем программы "Выход в люди", где рассказал, что Алла Пугачева скрывает свой реальный возраст и признался, что терпеть не может ее супруга.

//В мире

В США опубликовали данные о массовых надругательствах священников над детьми

В США опубликовали данные о массовых надругательствах священников над детьми

В США опубликовали доклад о преступлениях высокопоставленных чинов Римско-католической церкви, покрывавших надругательство над детьми со стороны 470 священников. Об этом сообщил журналист Андрей Караулов.

//Здоровье

Ученые разработали диету для спасения планеты и человечества

Ученые разработали диету для спасения планеты и человечества

Ученые рассказали, потребление каких продуктов человечеству необходимо сократить для того, чтобы спасти планету и уменьшить преждевременную смертность, передает телеканал Sky News.

//В мире

"Юджин треснул": самое популярное яйцо Сети опубликовало новый пост

"Юджин треснул": самое популярное яйцо Сети опубликовало новый пост

Интернет-аккаунт @world_record_egg, опубликовавший, как ранее сообщали "Аргументы Недели", самый популярный пост в истории Instagram, разместил новое фото. На яйце-рекордсмене появилась "трещина".

//Общество

Путин на Крещение нырнул в прорубь

Путин на Крещение нырнул в прорубь

Президент Российской Федерации Владимир Путин лично принял непосредственное участие в крещенских купаниях. Об этом журналистам сообщили в субботу, 19 января, в пресс-службе Кремля.

//Наука

Найдена старейшая в мире таблица элементов Менделеева

Найдена старейшая в мире таблица элементов Менделеева

Старейшую в мире таблицу с периодической системой химических элементов (таблицу Менделеева) обнаружили в лаборатории Сент-Эндрюсского университета в Шотландии во время разбора документов.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры