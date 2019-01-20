Прошли похороны знаменитой старушки-путешественницы бабы Лены

Знаменитая на всю страну 91-летняя путешественница Елена Ерхова, известная в народе скорее как баба Лена, похоронена на Шинном кладбище в родном Красноярске. О смерти женщины рассказали её родные.

О Елене Ерховой узнали в 2016 году, когда о поездках неунывающей старушки-путешественницы заговорили в интернете. Деньги на свои путешествия баба Лена откладывала с пенсии, а внезапная популярность помогла женщине найти много спонсоров, желающих помочь бабушке в исполнении её мечты. Активная пенсионерка даже завела себе аккаунт в Instagram, где делилась с подписчиками своими жизнерадостными фотографиями.

Любимой многими бабы Лены не стало в четверг. Перед смертью женщина находилась в онкологическом центре в тяжёлом состоянии, сообщает РИА Новости.