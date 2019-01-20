Из-за повреждений в теплосети более 50 домов Барнаула остались без отопления

Утром 20 января на одной из улиц Барнаула произошло повреждение теплосети, в результате чего без отопления остались 52 жилых многоквартирных дома, а также несколько соцучреждений.

Авария произошла в 5:30 утра на Горно-Алтайской улице в районе седьмого дома. Повреждённым оказался трубопровод диаметром 300 мм, сообщили в пресс-службе мэрии. В результате ЧП отопления лишились 52 многоквартирных дома, 4 детских сада, две школы, детская больница и колледж.

Власти города сообщают, что в настоящее время ведутся работы по устранению неполадок.