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Сколько получили бы пенсионеры в РФ, если разделить деньги, потраченные на яхты?
19 января 2019, 20:00 [ «Аргументы Недели» ]
Сколько получили бы пенсионеры, если разделить все деньги, потраченные российским бизнесом на приобретение самолетов и яхт? Таким вопросом на своей странице в Facebook задался отечественный журналист Андрей Караулов.
«За последние годы российские бизнесмены, в основном промышленники и банкиры, а также некоторые юридические лица, в том числе и те компании, которые, увы, по-прежнему зарегистрированы в офшорах, приобрели - по разным данным – 2 114 личных самолетов. Самых разных. От реактивных, до тех, которыми сегодня уже никого не удивишь. Средняя цена самолета - от 50 миллионов и выше, все, как всегда, зависит от комплектации и предпочтений новых владельцев», - написал Караулов.
Кроме того, по информации Караулова, приобретено более «3 тысяч яхт и яхточек». Средняя цена такого плавательного средства - от 3 миллионов долларов.
«У нас в стране около 44 миллионов пенсионеров. Если разделить все деньги, потраченные на яхты и самолеты, сколько мог бы получить каждый пенсионер, прежде всего ветераны Великой Отечественной войны?», - задал вопрос журналист.
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