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Врачи: Кому нельзя делать татуировки
19 января 2019, 17:39 [ «Аргументы Недели» ]
Как оказалось, татуировки оказывают сильное влияние на здоровье человека. И тут опасность не только в занесении инфекций, но и в травмировании мышц.
Новое исследование французских ученых из Национальной службы здравоохранения Британии в Глазго показало, что татуировки могут вызвать хроническое воспаление мышц, пишет Ридус.
"Конечно, мы пока не можем говорить о прямой причинно-следственной связи, однако факты, как говорится, налицо. Эти воспаления появились ровно в том же месте и в той же части тела, где были нанесены татуировки. Никаких других возможных причин развития этой патологии мы не нашли", - рассказали исследователи.
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