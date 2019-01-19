Врачи: Кому нельзя делать татуировки

Как оказалось, татуировки оказывают сильное влияние на здоровье человека. И тут опасность не только в занесении инфекций, но и в травмировании мышц.

Новое исследование французских ученых из Национальной службы здравоохранения Британии в Глазго показало, что татуировки могут вызвать хроническое воспаление мышц, пишет Ридус.

"Конечно, мы пока не можем говорить о прямой причинно-следственной связи, однако факты, как говорится, налицо. Эти воспаления появились ровно в том же месте и в той же части тела, где были нанесены татуировки. Никаких других возможных причин развития этой патологии мы не нашли", - рассказали исследователи.