Английскую королеву подловили на нарушении закона

Королева Великобритании попала на снимки в момент нарушения закона. Елизавета II находилась за рулём автомобиля без пристёгнутого ремня безопасности, что в Англии является нарушением закона.

На снимки британский монарх попала на следующий день после того, как её муж попал в аварию, сообщает Lenta.Ru. За такой проступок, который позволила себе королева, в Великобритании полагается довольно крупный штраф в размере 100 фунтов стерлингов. Но наказание Елизавете II не грозит - с учётом того, что в стране все объявления предъявляются от имени королевы, монарх не может выступать в суде против самой себя.

Елизавета II села за руль ещё во времена Второй мировой войны, когда работала шофёром на санитарной машине. При этом, согласно законодательству страны, королеве не нужно иметь водительские права, а также у неё нет паспорта.