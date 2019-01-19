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Эксперт: Табачные изделия - товары повседневного спроса
19 января 2019, 14:57 [ «Аргументы Недели» ]
Депутат Госдумы Андрей Свинцов предложил ввести запрет на продажу сигарет и алкоголя в продуктовых магазинах.
Так, по мнению специалиста, Максима Королёва, это причинит большой вред экономике страны, пишет НСН.
«Любые ограничения на торговлю не несут ничего хорошего для экономики. Что табачные изделия, что товары типа зажигалок — это товары повседневного спроса. Те, кто хотел бросить курить, бросили, для них этот товар не нужен. Кто бросить не может, тому он нужен постоянно. И ограничения, кроме неудобства или снижения оборота для торговых магазинов продовольственной группы, ничего не несут. Товары станут малодоступны для потребителя, в результате будет спрос на нелегальную торговлю. Он и сейчас уже существует, так что, это просто как подлить масла в огонь нелегальной торговли. И не только сигареты, но и зажигалки будут продавать из-под полы. Все эти меры направлены на развитие криминального рынка, ничего другого здесь нет», — рассказал Королёв.
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