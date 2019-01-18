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Эксперт дал советы, как защититься от утечки данных в сеть

18 января 2019, 20:13 [ «Аргументы Недели» ]

Эксперт дал советы, как защититься от утечки данных в сеть
Pixabay.com

На днях анонимные хакеры слили на просторы интернета базу из сотен миллионов адресов электронной почты и паролей. Эксперт дал советы пользователям, как защититься от утечки личных данных в сеть.

Буквально на днях в сети была обнаружена самая обширная база личных данных пользователей, сворованная хакерами. Она насчитывает 773 миллиона адресов электронной почты и более 21 миллиона паролей. Что же делать обычному юзеру, чтобы обезопасить себя от подобных инцидентов?

«В наше время защититься от таких утечек почти нереально. Сейчас любой магазин или сервис собирает контактную информацию о своих пользователях. Далеко не все они берегут эти данные. Так что слив баз данных в открытые источники – довольно частое явление», - прокомментировал ситуацию специалист технического сопровождения сервисов Андрей Ермилов.

«Такая утечка окажется для вас критичной, если вы используете один и тот же пароль. Так что, во-первых, регулярно меняйте пароли. Тогда ничего страшней спама и рекламных рассылок вам не грозит. А во-вторых, рекомендую иметь как минимум два электронных почтовых ящика – один личный, а второй – специально предназначенный для регистраций в онлайн-магазинах или других подобных ресурсах», - приводит советы эксперта РИА Новости.

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