Льгота на электроэнергию для садоводов продлена еще на год

16 января в теруправлении Первомайского района прошло очередное занятие для руководителей садоводческих товариществ. Встреча началась с приятных новостей: в соответствии с подписанным Соглашением между Союзом садоводов и Правительством Кировской области, в этом году садоводы вновь будут платить за электроэнергию по сельскому тарифу.

- Уверен, что продление 30-ти процентной скидки на электроэнергию стало лучшим новогодним подарком для вятских садоводов, - отметил депутат Государственной Думы РФ, председатель Союза садоводов России Олег Валенчук. - Союз садоводов России уже много лет целенаправленно добивается создания благоприятных условий для всех, кто трудится на земле. В регионах, где областная власть принимает гражданские инициативы, прислушивается к мнению общества, сделать удается гораздо больше. Для садоводов, среди которых много ветеранов и пенсионеров это хорошая поддержка.

Новость о продлении скидки на электроэнергию председатели СНТ встретили аплодисментами, ведь эта мера позволяет садоводческим товариществам экономить десятки тысяч рублей, за счет которых решаются многие текущие вопросы.

Стоит отметить, что зал территориального управления Первомайского района вновь был полон – председатели и казначеи стараются не пропускать лекции. В этот раз юрист Союза садоводов России Владимир Пикулин подробно разъяснил основные пункты Устава товарищества, который всем СНТ предстоит утвердить в ближайшее время.

В соответствии с законом № 217-ФЗ Устав является основным учредительным нормативным документом СНТ. Именно он определяет базовые нормы, которые регламентируют деятельность конкретного товарищества, — соответственно, его предписания обязательны для исполнения всеми участниками организации.

Председатели садоводческих товариществ вятского края всерьез озаботились принятием новых уставов. О том, как внести эти изменения, почему придется посетить нотариуса и зачем нужна электронная подпись, собравшимся подробно рассказал Владимир Пикулин и ответил на все вопросы.

Те, у кого остались вопросы или кому нужна помощь в составлении устава, могут записаться на бесплатный индивидуальный прием по тел: 64-82-10.

Следующее занятие для председателей состоится 13 февраля. Здесь руководители смогут узнать о тонкостях заключения договоров на вывоз мусора, а также обсудить другие вопросы деятельности СНТ.