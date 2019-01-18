Народные избранники Смоленской области хотят списать долги за газ

Еще один российский регион захотел списать долги населения за газ. Депутаты Смоленской областной Думы обратились в прокуратуру с такой же просьбой, как ранее Чечня.

Один из инициаторов запроса народный избранник Андрей Шапошников думает, что "если все субъекты федерации по Конституции равны, то соответственно на основании единства правоприменительной практики смоленской прокуратуре есть смысл заняться этим вопросом". По его мнению, это было бы справедливо, - передает радиостанция "Говорит Москва".

Но у него все-таки есть сомнения, что "чеченская практика" может распространиться на другие российские регионы.

Комментируя решение о списании жителям Чечни девяти миллиардов рублей долгов за газ, Шапошников предположил, что решение было принято на федеральном уровне.