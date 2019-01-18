Расширен список претендентов на гранты за развитие МЭШ

На гранты от мэра Москвы за развитие Московской электронной школы (МЭШ) теперь могут претендовать учителя, создавшие блок сценариев, а также авторы метапредметных сценариев, созданных группой учителей. Об этом стало известно в ходе селекторного заседания департамента образования и науки города Москвы 17 января.

На заседании также были названы учителя, которые уже в рекордный пятый раз получили гранты за вклад в развитие МЭШ. Награды получили: учитель английского языка в школе №1253 Мария Тюляева, учитель русского языка и литературы в школе «Свиблово» Наталья Галкина, учитель биологии в школе №962 Ольга Дмитриева, учитель английского языка в школе №1363 Мария Затолокина, учитель начальных классов в школе №814 Елена Исаева и учитель английского языка в школе №1500 Ирина Кучеренко.

«Спасибо вам, коллеги, от лица всех учителей Москвы, которые успешно пользуются вашими сценариями. Спасибо и тем учителям, которые пользуются этими наработками. Все это в целом работает на повышение качества образования ребят и на повышение их интереса, поскольку уроки проходят в привычной современным детям атмосфере, в тех технологиях, к которым они все больше привыкают в этой жизни. То, что сегодня технологии школы догоняют технологии жизни (я вынужден говорить, что пока только догоняют), это уже хорошо», – обратился к учителям руководитель департамента образования и науки города Москвы Исаак Калина.

Напомним, авторы наиболее востребованных сценариев уроков, размещенных в МЭШ, получают гранты от мэра Москвы. На сегодняшний день было выдано 752 гранта 553 учителям из 256 школ. Лидером с результатом 28 грантов является школа №1571