Железнодорожный тоннель проложили на подходе к Крымскому мосту

Днем в понедельник, 18 января, стало известно, что подземный железнодорожный мост, протяженность которого составляет один километр, был проложен на подходе к Крымскому мосту со стороны Керчи.

Впоследствии данный мост станет частью пути длиной восемнадцать километров, который будет связывать его через станцию Багерово с железнодорожной сетью в Крыму.

Уточняется, что тоннель строился горным способом. Две бригады рабочих в течение нескольких месяцев одновременно шли друг другу навстречу, передает РИА "Новости". Теперь специалистам нужно укрепить тоннельный свод, проложить штольню и совершить еще ряд манипуляций.