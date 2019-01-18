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Видео задержания Насти Рыбки в московском аэропорту Шереметьево
18 января 2019, 12:12 [ «Аргументы Недели» ]
Видео задержания Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки) в московском аэропорту Шереметьево опубликовано в сети. Настю Рыбку задержали в воздушной гавани после прохождения паспортного контроля с рейса из Таиланда.
Судя по видео, депортированная Анастасия Вашукевич сопротивлялась и не хотела добровольно сдаваться правоохранителям. "Я не хочу никуда ехать", - говорила она. Оперативники попытались посадить Рыбку в инвалидную коляску, но под руки выволокли ее из помещения.
Видео опубликовано на сайте РЕН-ТВ. Вашукевич и еще шесть человек - граждан России и Беларуси - депортировали из Таиланда за нарушение законов этой страны. В Москве в аэропорту Вашукевич и Александр Кириллов (Алекс Лесли) были задержаны в рамках дела, возбужденного по статье "Вовлечение в занятие проституцией". Максимальная санкция по этой статье – шесть лет лишения свободы.
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