Минувшая ночь стала самой теплой в Москве за всю зиму

Минувшая ночь стала самой теплой в Москве с начала зимы. Синоптики отметили, что на главной московской метеостанции, расположенной на ВДНХ, была зафиксирована температура плюс 1,9 градуса.

Подчеркивается, что вышеуказанные значения были замечены сегодня в 6 утра. До этого максимальная температура была зафиксирована 10 декабря прошлого года – плюс 1,6 градуса, передают "Известия".

Метеорологи полагают, что в столице в ближайшее время будет наблюдаться потепление. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 2 градусов, а по области – до плюс 3. В ночь на Крещение, однако, температура снова упадет и составит минус 5 – минус 6 градусов.