В Магнитогорске сейчас нет квартир, чтобы расселить пострадавший от взрыва дом

Власти Челябинской области должны предоставить жителям дома, в котором произошел взрыв в Магнитогорске, новые квартиры. Президент РФ Владимир Путин на встрече с правительством 16 января поручил челябинскому губернатору Борису Дубровскому полностью расселить пострадавший дом.

Путин отметил, что с просьбой о расселении к нему обратились жители Магнитогорска. Президент прикинул, что на предоставление людям жилья потребуется не менее 1,3 млрд рублей. Он отметил, что будет три источника финансирования.

На данный момент в Магнитогорске нет достаточного количества свободного жилья, чтобы расселить жителей 623 квартир дома.

Вице-губернатор Сергей Шаль рассказал, что региональные власти рассматривают возможность строительства для новых многокартирных домов, - сообщает «URA.RU» .

«Механизм реализации поручения сейчас будет прорабатываться. Одно могу сказать точно: есть поручение президента — будем выполнять!», — сказал чиновник.