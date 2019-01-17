В «Единой России» заработали три внутрипартийные дискуссионные площадки

Партия «Единая Россия» запустила на федеральном уровне три дискуссионные площадки. Соответствующее решение принял на своем заседании Президиум Генсовета политической организации.

Как подчеркнул Евгений Ревенко, заместитель секретаря Генсовета ЕР, дискуссионные площадки являются одним из инструментов партии, задача которого активизировать диалог с гражданским обществом.

Площадки были сформированы в соответствии с основополагающими ценностями «Единой России», закрепленными в Преамбуле Устава партии. Это лидерство и развитие (координатором данной площадки назначили члена Высшего совета партии Евгения Демина), благополучие человека (координатор - ректор РГСУ Наталья Починок), единство и суверенитет (координатор - депутат Госдумы Дмитрий Саблин).

Евгений Ревенко обозначил основные задачи дискуссионных площадок. Это способность выработки позиции «Единой России» по острым вопросам, лифт идей, общественная экспертиза - так называемые «нулевые чтения» резонансных законопроектов. Еще один важный аспект - вовлечение в работу партии профессиональных и перспективных людей, процитировала Ревенко пресс-служба ЕР.