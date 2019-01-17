Эколог подтвердил наличие проблемы загрязнения мирового океана

Канадские ученые считают, что заводы по опреснению воды по всему миру вырабатывают больше токсичных отходов, нежели чистой воды. Так, в пресс-релизе на Phys.org сказано, что на каждый литр получаемой пресной воды приходится полтора литра рассола.

Научный сотрудник Института водных проблем РАН, эколог Артем Акшинцев подтвердил важность проблемы, пишет НСН.



«Сейчас уровень технологий такой, что опреснительные заводы зачастую выбрасывают реагенты и поллютанты в воду мирового океана либо это все идет на захоронения. Захоронения происходят на специальных полигонах, однако такие технологии довольно дороги, что ведет к повышению себестоимости полученной воды», — рассказал эксперт.