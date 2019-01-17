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Россиян ударят по карману электрическим током
Новые нормы по потреблению электроэнергии могут ввести уже с 1 июля этого года
17 января 2019, 15:32 [«Аргументы Недели», Александр ГРИГОРЬЕВ ]
Озвученные в октябре прошлого года вице-премьером Козаком нормы электропотребления могут вступить в силу уже с 1 июля этого года. Об этом в кулуарах Гайдаровского форума сообщил корреспонденту «АН» один из чиновников. По его словам, сейчас идет «проработка в нескольких направлениях. Первое – проводить ли это законодательно.
Второе – провести вначале новый эксперимент, а затем распространять на всю страну или вводить сразу. Третье – размер самих норм».
«Все понимают, что 300 кВ в месяц – это смешно. 90% жителей страны потребляют больше, а значит, и платить будут больше. Но за идеей стоят мощные ребята, которые в санкциях потеряли огромные деньги и теперь хотят «отбить» их внутри страны. А, следовательно, на социальное напряжение можно не обращать внимания. Причем, они лоббируют одинаковые нормы для города и села, что вообще недопустимо», - говорит чиновник.
Однако, по его мнению, это «вопрос решенный окончательно».
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