Ксения Собчак раскрыла, к кому приехала в Киев

Новость о том, что телеведущая, бывший кандидат в президенты РФ Ксения Собчак находится в Киеве, взбудоражила общественность. Народ заинтересовало, что собралась делать на Украине Собчак, внесенная сайтом "Миротворец" в "черный список".

По признанию самой Собчак, журналисты обрывают телефон. В своем Telegram-канале теледива объяснила:

"Приехала к подруге. Выставила сториз. Журналисты обрывают телефон. То есть представить себе, что в Киев можно просто любить ездить и иметь тут друзей без политического контекста, невозможно, да? Ад какой-то". "А здесь, кстати, гостеприимные и прекрасные мои друзья", - поделилась Собчак.

Недавно она отдыхала на Мальдивах, носила купальник цветов Украины. Выложив фото в нем, возможно, так передала привет друзьям.