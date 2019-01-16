Агента СБУ, собиравшего сведения в Крыму, выдворили из России

Сотрудники УФСБ России по республике Крым и городу Севастополь разоблачили агента, завербованного Службой безопасности Украины для сбора информации под прикрытием пассажирских перевозок.

Гражданин Украины Леонид Каплун осуществлял пассажирские перевозки по маршруту Киев – Симферополь – Севастополь. Сотрудники СБУ завербовали его при прохождении пункта пропуска «Каланчак» на украинской стороне. Новообращенный даже получил агентурный псевдоним – «Рыжий».

«Каплуну было поручено собрать и передать украинской спецслужбе информацию о дислокации российских воинских частей, передвижениях военной техники на территории Республики Крым, а также численном составе сотрудников пограничных органов, проходящих службу в пункте пропуска «Армянск» на российской стороне», - сообщила пресс-служба УФСБ России по республике Крым и городу Севастополь.

Однако завербованный агент был разоблачен и задержан прежде, чем успел совершить запланированное преступное деяние. В отношении гражданина Украины не стали возбуждать уголовное дело. Его просто выдворили за пределы России, закрыв въезд на 20 лет, сообщает РИА Новости.