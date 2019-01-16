Проект нового оперного театра, который будет построен в Севастополе, уже одобрен

Проект нового оперного театра, который будет построен в Севастополе на мысе Хрустальном, уже одобрен. Он был разработан известным архитектурным бюро Coop Himmeld(l)au. Так, согласно фотографиям проекта, культурное учреждение будет построено из стекла и металла в виде чайки с широко раскрытыми крыльями.

В новом оперном театре жителей и гостей города будут ждать 1100 посадочных мест в большом зале и еще 200 мест – в камерном. Площадь участка, где построят величественное здание – 5,8 гектара. В театре также будут находиться репетиционная комната, помещения для администрации, несколько сцен, служебные и технические помещения, сценические карманы, круговая обзорная панорама, комната для VIP-персон, а также ресторан.

Балкон театра сделают в виде открытой функциональной зоны. Предполагается, что он будет нависать над кромкой воды. Днем и ночью с него будет открываться живописный вид на Севастопольскую бухту.