Как правильно окунаться в прорубь?

По традиции, в праздник Крещения, 19 января россияне окунаются в прорубь. Иногда это происходит с риском для жизни и здоровья, ведь ледяная вода — большой стресс для организма.

Врач высшей категории, кандидат медицинских наук, врач-терапевт, гастроэнтеролог, кардиолог Анжелика Шакирова рассказала, что люди часто не в курсе, что у них нарушен ритм сердца или повышено артериальное давление, пишет NEWS.ru.

«Был у меня пациент. Артериальное давление 160 на 90, а он его не замечал. Чувствовал себя здоровым. Фактически у него была запущенная гипертония. Прорубь ему противопоказана», — рассказывает Анжелика Шакирова.