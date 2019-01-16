Челябинск

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//Общество 13+

Эксперты премии «Серебряный Лучник» поделятся профессиональными секретами

16 января 2019, 14:00 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Эксперты премии «Серебряный Лучник» поделятся профессиональными секретами

Исполнительная дирекция VII Региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» - Урал объявила о предстоящей серьёзной образовательной программе для участников конкурса и зрителей. Впервые члены жюри Премии проведут авторские мастер-классы для всех слушателей открытых защит 1 февраля 2019 г.  Исполнительный директор Премии Юлия Недосекова считает, что это ещё один способ развивать профессиональную отрасль: «Из года в год многие, кто не попал в шорт-лист, всё равно приезжает на финал, чтобы побывать на публичных защитах в качестве слушателей, посмотреть, кто из коллег что интересного делает.  Но возможность посетить семинары экспертов это как полёт в космос — получаешь огромный, ни с чем не сравнимый профессиональный опыт».

 

            В планах образовательной программы Премии мастер-классы:

 

-        главы жюри, Председателя Свердловского творческого союза журналистов Александра Левина на тему «Как подготовить первое лицо к общению с журналистами?»;

-        заместителя руководителя Департамента по маркетингу и продажам Технического Университета УГМК, Виктора Белимова, о том «Как отвечать на неудобные вопросы СМИ? 10 техничных решений»;

-        руководителя Центра позиционирования и бренд-технологий УрФУ им. Б.Н.ЕльцинаАнны Красновой об «Инструментах интеграции бренда в событие»;

-        эксперта по продвижению в сфере культуры, копирайтера, редактора и переводчика Тины Гарник о «7-ми правилах достойного контента»;

-        исполнительного директора Информационного агентства «Интерфакс»-Урал Дениса Болихова на тему «Проверка связи! Слышат ли СМИ, что вы говорите о ваших проектах?»;

-        политолога, преподавателя, исследователя города, куратора и разработчика авторских экскурсий Дмитрий Москвин «Как сделать площадку современной культуры заметной в большом городе?».

Также свои небольшие лекции-мастер-классы готовят директор по New Business и PR в «Рекламная группа Deltaplan» Алексей Парфун и директор сети городских порталов в Hearst Shkulev Media Ринат Низамов.

Сейчас члены жюри изучают и оценивают конкурсные проекты VII Региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» - Урал. Всего на конкурс поступило более 60 проектов, из которых только 18 попадут в шорт-лист Премии.

     Финал VII Региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» - Урал  состоится 1 февраля 2019 г. на территории Технического университета УГМК в Верхней Пышме. Там же будет проходить образовательная программа. Вход на мастер-классы для участников Премии — свободный.

            Церемония награждения пройдёт в тот же день на площадке музея автомобильной техники УГМК «ХХ век АВТО».

             Присоединяйтесь к нам в социальных сетях, чтобы быть в курсе последних событий Премии.

            Информационные партнёры  VII Региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» - Урал:

            Медиахолдинг «Гранада Пресс», «Вечерний Челябинск», «ЧелябинскСегодня» (cheltoday.ru), «Южноуральская панорама», «Полит74», Радио «Комсомольская правда», «PRоБизнес72».

 

           

 

 

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

БЛ

//Новости СМИ2

Эксперты премии «Серебряный Лучник» поделятся профессиональными секретами

Эксперты премии «Серебряный Лучник» поделятся профессиональными секретами 14:00

Эксперты VII Региональной премии «Серебряный Лучник» — Урал поделятся своими уникальными профессиональными секретами в день публичных защит номинантов, 1 февраля 2019 г. >>
Прокуратура проверила законность увольнения водителей скорой в Копейске

Прокуратура проверила законность увольнения водителей скорой в Копейске 11:17

Прокуратура Челябинской области проверила законность увольнения водителей скорой помощи в Копейске и не обнаружила никаких нарушений. С начала этого года сотрудники учреждения переводятся на работу в частную компанию. >>
В Магнитогорске пострадавшие от взрыва получают документы на покупку квартир

В Магнитогорске пострадавшие от взрыва получают документы на покупку квартир 15.01 13:34

Первые три уведомления на единовременную выплату для покупки новой квартиры получили магнитогорцы, лишившиеся жилья при взрыве дома по проспекту Карла Маркса, 164. >>
Браконьеры ответят за ранение лебедя на Увильдах

Браконьеры ответят за ранение лебедя на Увильдах 15.01 12:56

Полиция разыскивает браконьеров, которые прошлой осенью ранили лебедя на Увильдах. Птица находится в Красной книге Челябинской области. >>
Борис Дубровский отметил лучших журналистов Челябинской области

Борис Дубровский отметил лучших журналистов Челябинской области 14.01 21:32

Губернатор Челябинской области сегодня, 14 января, отметил лучших журналистов Южного Урала на торжественном приеме, посвященном Дню российской прессы. >>
Они будут драться за Кубок Президента

Они будут драться за Кубок Президента 14.01 12:11

С 31 января по третье февраля в Краснодаре будет проходить престижный всероссийский боксерский форум. В рамках, которого состоятся бои лучших профессиональных боксеров России на Кубок Президента в легком и суперполусреднем весе. >>

//Новости МирТесен



Потерявшим жилье магнитогорцам разъяснили, как они смогут получить квартиру

Потерявшим жилье магнитогорцам разъяснили, как они смогут получить квартиру 11.01 19:52

Квартиры купят жителям Магнитогорска, потерявшим жилье в результате взрыва в жилом доме по проспекту Карла Маркса, 164 >>
Создана петиция с требованием наказать украинского пранкера Вольнова

Создана петиция с требованием наказать украинского пранкера Вольнова 11.01 15:02

Петиция адресована депутатам Госдумы и членам Совета Федерации, авторы требуют уголовного наказания для всех, кто распространяет о трагедии в Магнитогорске ложную информацию. >>
В Челябинске эксперты обсудили развитие современных СМИ

В Челябинске эксперты обсудили развитие современных СМИ 11.01 12:22

В медиахолдинге «Гранада Пресс» прошла встреча экспертов и журналистов, которые подвели итоги минувшего года и обсудили развитие современных средств массовой информации. >>

//Новости СМИ2

Госдума решила поддержать районные газеты

Госдума решила поддержать районные газеты 11.01 09:43

Государственной Думой было принято решение о дополнительном финансировании печатных изданий региональных СМИ. Деньги получат как газеты областного, так и районного уровня. Об этом заявил депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Бурматов в преддверии Дня российской печати. >>
Челябинский аэропорт открывает десять льготных маршрутов

Челябинский аэропорт открывает десять льготных маршрутов 10.01 22:17

В нынешнем году из Челябинска можно будет купить билет по фиксированной цене в Казань, Красноярск, Ростов-на-Дону, Новый Уренгой, Самару, Нижневартовск, Сургут, с апреля – в Нарьян-Мар, Краснодар, Минеральные воды. >>
На Южном Урале активно развивается портал «Витрина закупок»

На Южном Урале активно развивается портал «Витрина закупок» 10.01 14:36

Портал «Витрина закупок» начал работу в декабре 2018 года, он объединяет на одной площадке все государственные и муниципальные закупки. >>
Борис Дубровский подарил воспитаннице детского дома поездку по Золотому кольцу

Борис Дубровский подарил воспитаннице детского дома поездку по Золотому кольцу 10.01 12:39

Сегодня, 10 января, губернатор Челябинской области Борис Дубровский подарил 17-летне воспитаннице детского дома поездку по Золотому кольцу. >>
Курчатов: его ядерная изомерия

Курчатов: его ядерная изомерия 10.01 08:34

Глубокой осенью прошлого года автор строк переступил порог незатейливого одноэтажного коттеджа, приютившегося в смолистом сосняке вблизи озера Иртяш в Озерске. Приветливо встретивший гостя розовощекий хозяин был на вид лет 70, поразил своим реальным возрастом – 95 (!) лет. >>
Дмитрий Медведев выделил 147 млн. рублей пострадавшим в Магнитогорске

Дмитрий Медведев выделил 147 млн. рублей пострадавшим в Магнитогорске 09.01 19:43

Из резервного фонда будет выделено 147 миллионов рублей на покупку квартир пострадавшим в Магнитогорске. >>

//Новости ADWILE

В Магнитогорске проведут технический аудит разрушенного дома

В Магнитогорске проведут технический аудит разрушенного дома 09.01 14:37

Такое заявление сделал сегодня, 9 января, губернатор Челябинской области Борис Дубровский, в котором подчеркнул, что многие «паразитируют» на подобного рода трагедиях. «Все решения, которые были приняты по этому дому, сделаны на основании технической экспертизы, - сказал Борис Дубровский. >>
В Челябинске и Москве почтили память погибших в Магнитогорске

В Челябинске и Москве почтили память погибших в Магнитогорске 09.01 12:27

Аппаратное совещание у губернатора Бориса Дубровского началось с минуты молчания. >>
Экс-министр уверен, что журналисты поднимают панику в Магнитогорске

Экс-министр уверен, что журналисты поднимают панику в Магнитогорске 05.01 16:26

Такое заявление бывший министр общественной безопасности Челябинской области Евгений Савченко сделал в связи с последними публикациями, в которых некоторые СМИ утверждают, что взрыв газа в Магнитогорске является террористическим актом. >>
В сгоревшей маршрутке в Магнитогорске могла находиться семья водителя

В сгоревшей маршрутке в Магнитогорске могла находиться семья водителя 05.01 14:35

К такому выводу пришли журналисты издания «Московский комсомолец», которые провели собственное расследование и пообщались с очевидцами происшествия. >>
Трагедия в Магнитогорске: журналистов просят раскрыть источники информации

Трагедия в Магнитогорске: журналистов просят раскрыть источники информации 04.01 15:45

Представители телеграм-канала «Е-область» просят коллег, которые заявляют о том, что в Магнитогорске произошел террористический акт, раскрыть свои источники информации. >>
ММК перечислил 100 миллионов рублей для помощи магнитогорцам

ММК перечислил 100 миллионов рублей для помощи магнитогорцам 04.01 13:42

Такая сумма перечислена на счет благотворительного фонда «Металлург» для адресных выплат пострадавшим при взрыве газа в Магнитогорске. >>

//Новости партнеров

YouTube заблокировал эфир украинского пранкера

YouTube заблокировал эфир украинского пранкера 04.01 11:15

Украинский пранкер Евгений Вольнов в эфире на YouTube глумился над пострадавшими при взрыве газа в Магнитогорске. >>
ММК оказал помощь пострадавшим в Магнитогорске

ММК оказал помощь пострадавшим в Магнитогорске 03.01 15:50

Магнитогорский металлургический комбинат направил на неотложные нужды пострадавших во время взрыва в жилом доме 10 миллионов рублей. >>
В Челябинске прошла акция «Магнитка, мы с тобой!»

В Челябинске прошла акция «Магнитка, мы с тобой!» 03.01 15:13

Сегодня, 3 января, десятки челябинцев пришли почтить память погибших в Магнитогорске. В 15 часов у памятника «Орленок» началось возложение цветов, свечей, мягких игрушек. Одним из первых мемориал посетил исполняющий полномочия главы Челябинска Владимир Елистратов. >>
Пострадавшим в Магнитогорске окажут помощь Сбербанк и Росавиация

Пострадавшим в Магнитогорске окажут помощь Сбербанк и Росавиация 03.01 12:53

Сбербанк окажет материальную помощь пострадавшим в трагедии в Магнитогорске. Им будут направлены денежные средства в размере 20 миллионов рублей. Представители банка также сообщили, что они готовы закрыть задолженность по кредитам у пострадавших, если она имеется. >>
Семьи погибших в Магнитогорске получат материальную помощь

Семьи погибших в Магнитогорске получат материальную помощь 03.01 11:35

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский распорядился выплатить денежную компенсацию семьям погибших при взрыве газа в многоэтажном доме Магнитогорска 31 декабря 2018 года. >>
Челябинцы возложат цветы к «Орленку» в память о погибших в Магнитогорске

Челябинцы возложат цветы к «Орленку» в память о погибших в Магнитогорске 03.01 11:04

Акция «Магнитка, мы с тобой» пройдет в Челябинске 3 января в 15 часов. >>

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры