Эксперты премии «Серебряный Лучник» поделятся профессиональными секретами

Исполнительная дирекция VII Региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» - Урал объявила о предстоящей серьёзной образовательной программе для участников конкурса и зрителей. Впервые члены жюри Премии проведут авторские мастер-классы для всех слушателей открытых защит 1 февраля 2019 г. Исполнительный директор Премии Юлия Недосекова считает, что это ещё один способ развивать профессиональную отрасль: «Из года в год многие, кто не попал в шорт-лист, всё равно приезжает на финал, чтобы побывать на публичных защитах в качестве слушателей, посмотреть, кто из коллег что интересного делает. Но возможность посетить семинары экспертов это как полёт в космос — получаешь огромный, ни с чем не сравнимый профессиональный опыт».

В планах образовательной программы Премии мастер-классы:

- главы жюри, Председателя Свердловского творческого союза журналистов Александра Левина на тему «Как подготовить первое лицо к общению с журналистами?»;

- заместителя руководителя Департамента по маркетингу и продажам Технического Университета УГМК, Виктора Белимова, о том «Как отвечать на неудобные вопросы СМИ? 10 техничных решений»;

- руководителя Центра позиционирования и бренд-технологий УрФУ им. Б.Н.ЕльцинаАнны Красновой об «Инструментах интеграции бренда в событие»;

- эксперта по продвижению в сфере культуры, копирайтера, редактора и переводчика Тины Гарник о «7-ми правилах достойного контента»;

- исполнительного директора Информационного агентства «Интерфакс»-Урал Дениса Болихова на тему «Проверка связи! Слышат ли СМИ, что вы говорите о ваших проектах?»;

- политолога, преподавателя, исследователя города, куратора и разработчика авторских экскурсий Дмитрий Москвин «Как сделать площадку современной культуры заметной в большом городе?».

Также свои небольшие лекции-мастер-классы готовят директор по New Business и PR в «Рекламная группа Deltaplan» Алексей Парфун и директор сети городских порталов в Hearst Shkulev Media Ринат Низамов.

Сейчас члены жюри изучают и оценивают конкурсные проекты VII Региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» - Урал. Всего на конкурс поступило более 60 проектов, из которых только 18 попадут в шорт-лист Премии.

Финал VII Региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» - Урал состоится 1 февраля 2019 г. на территории Технического университета УГМК в Верхней Пышме. Там же будет проходить образовательная программа. Вход на мастер-классы для участников Премии — свободный.

Церемония награждения пройдёт в тот же день на площадке музея автомобильной техники УГМК «ХХ век АВТО».

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Информационные партнёры VII Региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» - Урал:

Медиахолдинг «Гранада Пресс», «Вечерний Челябинск», «ЧелябинскСегодня» (cheltoday.ru), «Южноуральская панорама», «Полит74», Радио «Комсомольская правда», «PRоБизнес72».