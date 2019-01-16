Чтобы не было информационного голода

Дополнительные меры соцподдержки отдельных категорий граждан в связи с переходом Кубани на цифровое телерадиовещание в 2019 году обсудили в ЗСК на расширенном заседании комитета по вопросам информационной политики. По поручению председателя Законодательного Собрания края Юрия Бурлачко этот вопрос находится на контроле депутатов.

На состоявшемся 24 декабря совместном совещании профильных комитетов кубанского парламента, отраслевых министерств и ведомств края была принята соответствующая резолюция. И первое в этом году заседание парламентарии решили посвятить промежуточным итогам ее выполнения.

С докладом о реализации поручений выступила заместитель руководителя департамента информационной политики края Мария Курдюкова. По ее словам, большая часть рекомендаций уже выполнена: составлен список находящихся вне зоны охвата «цифрой» населенных пунктов. Кроме этого, вместе с региональным минтруда разработан законопроект о дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с переходом на цифровое телерадиовещание. По предварительным подсчетам, в краевом бюджете на эти мероприятия необходимо предусмотреть 89,7 млн. рублей. Сейчас, как отметила Мария Курдюкова, проект закона находится на стадии согласования во всех профильных ведомствах. На это, как подчеркнула докладчик, потребуется несколько месяцев.

«У нас нет столько времени», – заметил первый вице-спикер ЗСК, напомнивший, что переходу на цифровое телевидение уделяет большое внимание глава государства.

Замминистра труда и соцразвития края Алексей Голик дополнил, что сегодня в регионе на поддержку за приобретенные комплекты оборудования для приема сигнала в цифровом формате претендуют 79 тысяч малоимущих семей. Из них три тысячи семей проживают в районах, в которых в силу особенностей рельефа без спутниковых антенн не обойтись.

Сейчас, по словам докладчика, на Кубани среди этих категорий граждан проводится анкетирование, главный вопрос которого касается года выпуска телевизора.

В ходе обсуждения участники заседания говорили о необходимости включить в перечень вопрос о сроках приобретения специального оборудования.

«Люди, купившие приставку в 2018 году, и приобретавшие ее в 2019-м, должны находиться в равных условиях получения единовременной выплаты. Это бремя расходов малообеспеченные жители края не должны нести», – считает первый вице-спикер ЗСК Николай Гриценко.

В ходе заседания было решено провести очередное совместное совещание профильных комитетов Законодательного Собрания с участием отраслевых министерств и ведомств Краснодарского края 28 января.