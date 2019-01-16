Нужны поправки в земельный закон

Депутаты кубанского парламента в рамках состоявшегося в ЗСК круглого стола обсудили вопросы использования в Краснодарском крае земель сельхозназначения, а также создания в регионе системы их учета.

Участие в дискуссии по поручению спикера ЗСК Юрия Бурлачко приняли его заместитель, председатель комитета Законодательного Собрания по вопросам имущественных и земельных отношений Сергей Усенко, запредседателя комитета по развитию агропромышленного комплекса и продовольствию Сергей Орленко и секретарь комитета по вопросам имущественных и земельных отношений Денис Хмелевской. Свою позицию по существу вопроса озвучили представители исполнительных органов власти края, эксперты, руководители профильных ведомств и учреждений.

В настоящее время в стране, в том числе и на Кубани, все земли разделены на несколько категорий – сельхозназначения, запаса, водного и лесного фондов, особо охраняемых территорий и объектов, а также земли промышленного и иного назначения. При этом в учете не выделены такие сельхозугодья, как пашни, пастбища, сенокосы, залежи и многолетние насаждения. И в этом, считают специалисты, кроется одна из главных проблем для властей и землепользователей.

По словам директора «Центра агрохимической службы «Краснодарский» Олега Подколзина, необходима организация системы учета использования земель, которая позволила бы четко обозначить официальные границы сельхозугодий. С их появлением, уверен он, исчезнет целый ряд проблемных вопросов. Контролирующим органам в случае необходимости станет проще доказывать, в каком состоянии находится та или иная территория - распахана она, либо, наоборот, заброшена и не используется по целевому назначению. Меньше конфликтных ситуаций станет и при сдаче находящихся в госсобственности края земель в аренду фермерам и сельхозпредприятиям. Ведь на этих землях общей площадью 600 тысяч га могут находиться и пастбища, и пашни.

«При отсутствии четких границ сельхозугодий «теряется» и сам землепользователь – человек не знает, где ему проводить эти самые границы между пастбищем и пашней. В результате фермер получает потом взыскания от контролирующих органов. Кроме этого, в выдаваемых арендаторам земли документах отсутствует какая-либо информация об их качестве», - пояснил Олег Подколзин.

Одним из путей выхода из сложившейся ситуации, по мнению некоторых участников «круглого стола», является проведение оценки качества и классификации земель. Они предложили данную процедуру осуществить на региональном уровне. Однако у большинства присутствующих на этот счет возникли сомнения – есть ли для организации такого мероприятия соответствующие полномочия у исполнительной и законодательной власти края? Отдельно стоит и вопрос финансирования всех исследований. Указания по методике классификации земель, по информации представителя КубГАУ, кандидата сельскохозяйственных наук Виктора Жукова, в масштабах страны были разработаны еще в 1982 году. И подразумевали они многоступенчатую работу. В ходе дискуссии ученый предложил доработать имеющуюся методику с учетом особенностей специфики Кубани и дополнить ее качественными характеристиками сельхозземель.

Но даже в том случае, если найдутся средства на выполнение исследований - финансироваться они могут исключительно за счет ассигнований из краевого бюджета, в муниципалитетах на данные цели просто нет денег, - все равно неясно, какова конечная цель работ и как получившиеся результаты применить на практике. На этом, комментируя ситуацию, подробно остановился и вице-спикер ЗСК Сергей Усенко.

По словам первого заместителя руководителя департамента имущественных отношений Елены Сердюковой, работа должна быть не «самой по себе», а в комплексе специальной программы.

В качестве же основы для создания таковой может послужить проект принятого недавно в первом чтении федерального закона «О внесении изменений в земельный кодекс РФ и некоторые законодательные акты Российской Федерации (в целях совершенствования определения видов разрешенного использования земельных участков)». Документ внесен в Госдуму правительством страны 26 июня 2018 года.

По итогам «круглого стола» Сергей Усенко предложил участникам встречи проанализировать содержащиеся в федеральном законе нормы и предложения, а все возникшие после этого замечания направить в профильный комитет ЗСК. Далее они в случае необходимости через Совет законодателей или напрямую через депутатов Госдумы от Краснодарского могут быть вынесены на обсуждение федеральных парламентариев для внесения соответствующих поправок в «земельный» закон.