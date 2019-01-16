В основе работы – межведомственное взаимодействие

В кубанском парламенте под руководством председателя комитета ЗСК по вопросам науки, образования, культуры и делам семьи Виктора Чернявского состоялось заседание, на котором были подведены итоги работы комитета в прошлом году. Также на мероприятии наградили специалистов, внесших вклад в развитие отраслей «образование» и «культура» и в совершенствование законодательной базы региона.

В работе заседания приняли участие депутаты профильного комитета Юлия Алешкевич и Александр Хараман, Уполномоченный по правам ребенка в Краснодарском крае Татьяна Ковалева, представители регионального министерства образования, науки и молодежной политики, министерства культуры, отраслевых профсоюзов, Общественной палаты Краснодара, руководители и специалисты учреждений образования и культуры края. Приветствуя всех участников встречи от имени председателя Законодательного Собрания края Юрия Бурлачко, Виктор Чернявский подчеркнул: «Вопросы образования, культуры, духовности являются приоритетными направлениями в деятельности кубанского парламента. Комитет в своей работе, в первую очередь, придерживался задач, которые Президент страны ставит в майском Указе. В своем отчете коснусь не только принятых нормативных правовых актов, но и правоприменительной практики, потому что очень важно, чтобы закон работал».

Председатель комитета озвучил информацию о проделанной в прошлом году работе, главным результатом которой стали подготовленные 54 закона и постановления. В рамках их разработки депутаты проводили выездные семинары, парламентские слушания, обсуждения на планёрных совещаниях и круглых столах. На них рассматривали вопросы подготовки и социальной защиты педагогических кадров, сохранения традиционной народной культуры, семейных правоотношений, защиты прав и законных интересов ребенка, опеки и попечительства, патриотического воспитания молодёжи, а также укрепления материально-технической базы учреждений образования, организации питания школьников. В основе всей этой работы – межведомственное взаимодействие.

О том, что в регионе идёт серьезная совместная работа всех органов власти по развитию профильных отраслей, говорят цифры краевого бюджета, озвученные Виктором Чернявским. По его словам, из 310,3 млрд рублей консолидированного бюджета края на образование были направлены 85,3 млрд рублей, в том числе непосредственно на реализацию государственной программы «Развитие образования» – 48,1 млрд рублей. Более 470 млн рублей пошли на конкретные нужды школ и детских садов по предложениям депутатов, работающих в округах. Из консолидированного бюджета на отрасль «культура» было направлено 12 млрд рублей, а также более 58,5 млн рублей – по наказам избирателей. На эти средства ремонтировали и строили школы, детские сады, дома творчества и культуры, спортивные залы, покупали квартиры для детей-сирот.

В ходе заседания его участники сошлись во мнении, что сделано было много, но предстоит ещё больше. Как отметили выступавшие на встрече специалисты, в решении имеющихся проблем и задач социальных отраслей и помогают подобные встречи. В завершении встречи по итогам работы в прошлом году наградами кубанского парламента, профильного комитета и отраслевых профсоюзов были отмечены активные участники законотворческого процесса, в том числе восьми педагогам были вручены Почетные грамоты и Благодарственные письма Законодательного Собрания Краснодарского края.