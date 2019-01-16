Кто будет умирать за интересы Вашингтона в Афганистане?

С большой долей вероятности уже в ближайшее время США поменяет практически все свои войска в Афганистане на бойцов ЧВК. Декабрьское решение президента США Дональда Трампа о сокращении вдвое американского воинского контингента (с 14 тысяч до 7 тысяч «штыков») в Афганистане многими было расценено как признание поражения в этой войне. В реальности, как считает российский военно-дипломатический источник «АН», их заменят бойцы ЧВК.

«Два американских влиятельных издания, в частности, RECOIL и MilitaryTimes предоставили слово Эрику Принсу, бывшему руководителю частной военной компании (ЧВК) «Черная вода» (Blackwater), которая сейчас имеет другие названия. Он изложил свой план «коммерциализации» афганской компании. Согласно ему, все военнослужащие США и стран НАТО (порядка 23 тыс. человек) и многочисленные подрядчики заменяются на военнослужащих Сил специальных операций (ССО) и контрактников. Принс подсчитал, что тогда стоимость афганской войны упадет до 5-6 млрд. долларов в год. Сейчас она оценивается примерно в 100-200 млрд. Говорят, что именно снижение стоимости и привлекло Трампа. Также известно, что советник по вопросам национальной безопасности Джон Болтон горячо одобряет такой план», - говорит источник.