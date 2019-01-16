Видео, как кошка отвечает на приветствия хозяина, становится хитом в сети

Видео, как кошка отвечает на приветствия своего хозяина, становится хитом в сети. В США житель Флориды Мэтт Берк записал на видео разговор с любимым домашним питомцем.

Видео, на котором американец здоровается с кошкой, а она отвечает, стало вирусным на YouTube. Видео просмотрели сотни тысяч пользователей во всем мире. Люди расслышали, как на приветствие "Hi", кошка шипит "Hi".