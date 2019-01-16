Супруга экс-главы Серпуховского района Шестуна опровергла многомиллиарды мужа

Супруга бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна опровергла информацию Генпрокуратуры о многомиллиардном состоянии мужа. Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной вчера сообщил о намерении подать иск об изъятии в пользу государства имущества бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна стоимостью 10 миллиардов рублей.

Экс-глава Серпуховского района Шестун имел недвижимости и автомашин на миллиарды

По данным надзорного ведомства, бывшему чиновнику принадлежат более 600 земельных участков, 22 автомобиля и две базы отдыха. Супруга бывшего главы Серпуховского района в беседе с «Коммерсантом» высказала мнение, что Генпрокуратура хочет создать «негативное мнение о задержанном про сфабрикованному делу» Шестуне. Иск надзорного ведомства будет оспорен.

Защита Шестуна даже обратилась в ЕСПЧ. Шестун обвиняется Следственным комитетом России (СКР) в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 174.1 и ст. 289 (мошенничество в особо крупном размере, легализация похищенного и незаконное участие в предпринимательской деятельности). По версии следствия, будучи главой района, он в 2008–2014 годах необоснованно передал частной компании четыре земельных участка, нанеся бюджету ущерб в 62,8 млн рублей.

В уголовном деле появились еще два фигуранта — районный депутат Борис Криводубский и предприниматель Сергей Самсонов