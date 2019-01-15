Минздрав РФ: Онкологической службе в скором времени потребуется рост мощностей

Известный российский онколог Андрей Каприн заявил, что онкологической службе в России в ближайшие годы потребуется расширение и увеличение мощностей. Заслуженный врач Российской Федерации, доктора медицинских наук, академик Российской академии наук выступил на Гайдаровском форуме.

По словам главного онколога Минздрава, поставлена амбициозная задача - повышение средней продолжительности жизни до 80 и более лет. "Это значит, что в геометрической прогрессии вырастет количество онкологических больных. Значит, мы будем увеличивать количество наблюдаемых пациентов", - заметил Каприн и пояснил, что необходимо будет нарастить мощности онкологической службы и готовить кадровый состав. По данным онколога, ежегодно доктора выявляют 566 тысяч случаев рака, сейчас наблюдаются 3 млн 650 тысяч, - сообщает АГН "Москва".