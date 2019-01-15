Красноярский школьник спас пенсионерку от гибели

Школьник из Красноярска спас пенсионерку, которая сидела на краю балкона. Молодой человек спустился к женщине по верёвке и уговорил вернуться в квартиру, после чего вместе с женщиной дождался приезда спасателей.

В администрации Красноярска сообщили, что ученик 11 класса Азизбек Суфиев заметил на балконе шестого этажа пожилую женщину, сидящую на перилах. Молодой человек вызвал МЧС и полицию, а сам уговорил жителя 7 этажа дома помочь ему. Школьник спустился с балкона по верёвке к пенсионерке и уговорил её вернуться обратно в квартиру. Там он успокоил расстроенную женщину и вместе с ней дождался приезда спасателей. Оказалось, что женщина была сильно огорчена из-за проблем в семье.

Также в администрации города отметили, что Азизбек учится в МЧС-классе, там он научился справляться со многими жизненными трудностями, предаёт Мир24. Что касается пожилой женщины, в ведомстве заверили, что на данный момент она чувствует себя хорошо, а ситуация в её семье наладилась.