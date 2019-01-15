В Мордовии возбуждено уголовное дело по факту сожжения флага России

В Саранске две девушки сняли на видео сожжение российского флага, а затем выложили в сеть. Скандальный ролик вызвал резонанс среди общественности, и на жительниц Мордовии обратили внимание полицейские.

Уголовное дело по факту сожжения государственного флага возбуждено в Мордовии, сообщает РИА Новости. Видео со своим поступком сняли две девушки, а затем выложили ролик в интернет. На записи можно увидеть, как девушка бросает в костёр российский триколор и при этом комментирует процесс сожжения флага.

Запись была удалена из соцсетей практически сразу, но и этого оказалось достаточно. Полиция Республики обратила внимание на совершенное правонарушение. Обе девушки были допрошены и отпущены под подписку о явке по требованию.

"По факту сжигания российского флага местная полиция проводит проверку, результаты будут известны позднее", - рассказал представитель полиции Мордовии.