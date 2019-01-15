Зачем Леший из Сибири продаёт боевую машину пехоты?

На интернет-аукционах Красноярска появилось объявление о продаже боевой разведывательно-дозорной машины БРДМ-1 за вполне приемлемую цену. Местные автолюбители с интересом обсуждают возможность такой необычной покупки.



Продаёт личную военную технику житель Канска Олег Леший, которые дал своему питомцу завидную характеристику: машина в хорошем состоянии, с документами, летом 2018 сделан капремонт двигателя, снаружи покрашена. Выглядит как накачанный анаболиками атлет. Хозяин готов продать технику вне аукциона, если накинуть сверху 100 тыс. рублей. А пока стартовая цена 1,2 млн рублей.



БРДМ выпускалась в СССР с 1957 по 1966 годы и использовалась в Сухопутных войсках, ВДВ и морской пехоте. По информации ГИБДД, никаких препятствий для использования военной техники не имеется. Перед передачей в гражданские руки военная техника проходит демилитаризацию - снимают всё боевое снаряжение. После перерегистрации её в Гостехнадзоре на нового хозяина и получения прав на вождение трактора, можете спокойно на ней передвигаться, если не жалко бензина - она потребляет 25 литров на сотню и обладает всего 90 лошадиными силами. Правда, в глухой тайге она незаменима - и по воде, и по грязи, и по песку спокойно передвигается.



Что касается комфорта - с этим сложнее. Внутри бронетранспортёра тесновато и без танкового шлема можно набить себе шишек. А так, она довольно проста в управлении.



