Под Сергиевым Посадом поезд протаранил фуру

Грузовой состав сбил фуру, которая находилась на ж/д переезде в деревне Наугольное Сергиево-Посадского района.

«Фура заглохла и стояла. Ее могли на тросе оттащить, но, увы, не успели», – сказал горожанин Амир Мухитдинов. Об этом пишет сайт Подмосковье сегодня.

Пострадавших нет.