Жители Бразилии смогли наблюдать «дождь из пауков»

Любой желающий сможет увидеть «дождь из пауков», достаточно лишь зайти в интернет. Необычные осадки сняли на видео очевидцы из Бразилии и выложили в сеть, сообщает kp.ru. Видео моментально облетело весь мир.

Свидетелями необыкновенных осадков смогли стать жители Бразилии. Им удалось снять на видео «дождь из пауков». Арахнологи объясняют, что ничего необычного в этом нет и такое поведение типично для регионов с тёплым и влажным климатом.

По словам специалистов, членистоногие сплели огромную куполообразную паутину, при помощи которой теперь перемещаются и ловят добычу. Также арахнологи подчёркивают, что пауки, снятые на видео, относятся к роду Parawixia и не представляют опасности для людей.