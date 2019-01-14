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Жители Бразилии смогли наблюдать «дождь из пауков»

14 января 2019, 16:49 [ «Аргументы Недели» ]

Жители Бразилии смогли наблюдать «дождь из пауков»
фото: pixabay.com

Любой желающий сможет увидеть «дождь из пауков», достаточно лишь зайти в интернет. Необычные осадки сняли на видео очевидцы из Бразилии и выложили в сеть, сообщает kp.ru. Видео моментально облетело весь мир.

Свидетелями необыкновенных осадков смогли стать жители Бразилии. Им удалось снять на видео «дождь из пауков». Арахнологи объясняют, что ничего необычного в этом нет и такое поведение типично для регионов с тёплым и влажным климатом.

По словам специалистов, членистоногие сплели огромную куполообразную паутину, при помощи которой теперь перемещаются и ловят добычу. Также арахнологи подчёркивают, что пауки, снятые на видео, относятся к роду Parawixia и не представляют опасности для людей.

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