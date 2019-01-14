За что чиновнице из Хакасии заплатили премию, равную 300 процентов от оклада

В Хакасии подтвердили информацию о том, что вице-губернатор Республики получила премию в размере 300 процентов от оклада. Материальное поощрение чиновница получила за хорошо выполненную работу.

Пресс-служба главы Хакасии подтвердила достоверность информации о премии, предназначенной вице-губернатору Юлии Исмагиловой. Она получит вознаграждение в размере 300% от месячного оклада, сообщает Lenta.Ru.

«За время работы Юлия Вячеславовна организовала и провела инвентаризацию основных средств и товарно-материальных ценностей постоянного представительства в Москве. Кроме того, начата проверка постоянного представительства в Санкт-Петербурге, которое подлежит ликвидации. Результатом оперативно проведенной работы Ю.В. Исмагиловой стал акт объемом более 50 листов», - сообщили в пресс-службе.

Также там добавили, что Исмагилова выявила более 130 нарушений при расходовании бюджетных средств, допущенных прежним руководством. В их число входит пропажа двух автомобилей общей стоимостью почти 1,5 миллиона рублей.

Юлия Исмагилова занимает должность вице-губернатора с ноября, её ежемесячный оклад составляет 24 747 рублей.