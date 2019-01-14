Пассажиры авиакомпании провели полёт, сидя на полу самолёта

Пассажиры одной из авиакомпаний совершили двухчасовой перелёт, сидя на полу самолёта. Как сообщил авиаперевозчик, самолёт заменили на другой прямо перед самым вылетом.

Пассажирам авиакомпании TUI пришлось совершить двухчасовой авиаперелёт, сидя на полу. В самолёте просто не оказалось мест, билеты на которые купила семья из трёх человек, сообщает Мир24.

Семья, состоящая из родителей и одного ребёнка, приобрела в аэропорту острова Менорка такие билеты, которые позволили бы им сидеть рядом друг с другом. Но, поднявшись на борт, люди обнаружили, что в самолёте сидений с такими номерами попросту нет.

Экипаж самолёта постарался решить возникшую проблему, ребёнка усадили на свободное место. Родителям же были предложены откидные сиденья, но в полёте бортпроводникам потребовался доступ к отсекам, которые находились за этими местами. Незадачливым пассажирам в итоге пришлось пересесть на пол.

В авиакомпании принесли извинения и объяснили, что самолёт заменили на другой незадолго до вылета. Пассажирам, оставшимся без мест, предложили возместить стоимость билетов.