Запрещенные вещества нашли подмосковные полицейские у уроженца Средней Азии

Полкило героина нашли полицейские в Подмосковье у 24-летнего уроженца Средней Азии. Он устроил с ними гонки на трассе в Кашире, передает пресс-служба областного главка МВД.

«В момент проверки документов пассажир воспользовался отсутствием водителя, пересел на его место и попытался скрыться в направлении Воронежа. В ходе преследования правонарушитель выбросил полиэтиленовый пакет из окна автомобиля, затем заехал в тупик, после чего был задержан полицейскими», - рассказали в главке. Об этом сообщает сайт Подмосковье сегодня.