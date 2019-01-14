Мужчинам на заметку. Молчание в постели – не золото

В психологии есть такое понятие — алекситимия. Ей страдают многие российские мужчины.

Алекситимия - отклонение, которое выражается в затруднении определения и словесного описания ощущений, эмоций, интимных желаний, что осложняет психологический контакт с людьми, особенно близкими, приводит к проблемам в половой жизни.

Как пишет «СПИД-инфо», возникновение алекситимии, как правило, связано с воспитанием в детстве. Мальчиков не учат выражать свои чувства. Первая заповедь, которую им прививают, — мужчины не плачут. Чтобы не плакать, представителям сильного пола приходится с ранних лет подавлять в себе эмоции.