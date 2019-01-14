Из морга живые просто так не уходят

Бурные празднования Нового года в селе Васильевка Белогорского района Приамурья завершились тем, что отряд всё-таки заметил потерю бойца и вовремя избавился от собутыльника. Женщину 1956 года вусмерть пьяную посчитали за отмучившуюся и отправили в морг.



Для констатации факта смерти на место праздничного происшествия был вызван сотрудник полиции, который и подтвердил ненасильственную смерть. Женщину увезли на труповозке, и только в морге санитарка заметила признаки жизни. Вызвала реанимацию и отправила ожившую в больницу.



Но не так то просто покинуть царство мёртвых. В больнице констатировали переохлаждение пациентки и сильное алкогольное отравление. И она всё-таки скончалась и вернулась в морг в должном состоянии. Экспертам предстоит теперь выяснить первопричину смерти. Ведётся расследование.



