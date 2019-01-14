«Предсказание Матроны Московской» о Третьей мировой войне обнародовали в прессе

Обнародован апокалиптический прогноз на 2019 год, приписываемый святой Русской православной церкви Матроне Московской. Соответствующий материал некоторое время назад появился на страницах отечественных сетевых СМИ.

Как пишет сайт vm.ru, согласно предсказанию Матроны, «люди будут массово умирать от страшных болезней». Противостояние между добром и злом спровоцирует Третью мировую войну, говорится в публикации. Какие государства станут участниками нового глобального конфликта, не уточняется.

В заметке обращается внимание на то, что пророчество русской святой схоже с предсказанием о конце света, которое обнаружил в Ветхом Завете проповедник Пол Бегли. Он полагает, что апокалипсис наступит в январе 2019-го.

Ранее сообщалось, что в прессе всплыл прогноз американского писателя Айзека Азимова о начале Третьей мировой на Луне.