Подробности из г. Шахты: один человек погиб, под завалами - несколько человек

В Ростовской области сегодня рано утром в девятиэтажном жилом доме города Шахты прогремел взрыв. В результате взрыва, как известно на данный момент, погиб один человек, - сообщает kp.ru. Погибла женщина. Под завалами могут находиться люди.

В первых сообщениях об инциденте говорилось о пяти пострадавших, но число пострадавших увеличивается. На данный момент известно о семи. Пять человек госпитализированы.

Спасатели из-под завалов живыми вытащили ребенка и его мать. При взрыве были разрушены четыре квартиры на последнем девятом и восьмом этажах. Сотрудники экстренных служб эвакуировали из здания около 140 человек. Специалисты начали проверку седьмого этажа здания, так как есть вероятность того, что на этом уровне треснули стены.

В газовой аварийно-диспетчерской службе назвали возможную причину взрыва газа, - передает ТАСС. По предварительной версии, ЧП могло произойти в результате воздействие на баллон с газом, который, возможно, хранился в одной из пострадавших квартир.

Точная причина ЧП устанавливается.