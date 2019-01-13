Власти Литвы наградили партизан, противостоявших “советской оккупации”

В Литве наградили премией свободы семерых партизан, которые выступали против СССР. Их назвали “борцами за свободу”, которые противостояли “советской оккупации”.

Литовских партизан наградили премией Свободы за противостояние СССР. Председатель комиссии Радвиле Моркунайте Микуленене отметил, что они являются “борцами за свободу”, сообщает РИА Новости.

В благодарственной речи один из награждённых ответил, что “безбожная большевистская оккупация убила не только тело, но и душу литовского народа”.

Ранее в Министерстве иностранных дел России уже обвиняли литовские власти в фальсификации истории. В Москве считают, что подобные подобные действия властей ведут к тому, что Литва забывает о своих лучших сыновьях и дочерях, воевавших с фашизмом на полях Второй мировой войны.